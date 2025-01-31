Генерал Сурцуков раскрыл потери во время крупнейшей десантной операции ВС РФ в Гостомеле

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Легенда вертолетной авиации, генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков, в эфире программы «Соловьев Live» рассказал о самом масштабном десанте Вооруженных сил России, который был осуществлен весной 2022 года в Гостомеле.
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