Генерал Сурцуков раскрыл потери во время крупнейшей десантной операции ВС РФ в Гостомеле

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Легенда вертолетной авиации, генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков, в эфире программы «Соловьев Live» рассказал о самом масштабном десанте Вооруженных сил России, который был осуществлен весной 2022 года в Гостомеле.