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Судебный процесс над правозащитницей Татьяной Андриец начался в Латвии

Судебный процесс над правозащитницей Татьяной Андриец начался в Латвии

14 апреля 2025 года прошло начальное судебное заседание по делу «Антифашистов Прибалтики». Из шести обвиняемых четверо находились в России и Беларуси, среди них студентка Татьяна Андриец и бывший полицейский Александр Жгун.

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