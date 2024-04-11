Кулеба заявил, что время мягкой и доброй дипломатии при запросе поставок ЗРК Patriot для Украины закончилось

Украинская дипломатия открывает новые грани. Казалось бы, после исполнения частушек с, мягко говоря, нелитературными выражениям и «эпитетов» в варианте «ливерной колбасы» в адрес немецкого канцлера, удивляться нечему.
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