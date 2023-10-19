В Приморье прошли общественные слушания о бюджетных расходах на сельское хозяйство и лесную отрасль

В Приморье на очередных общественных слушаниях по проекту главного финансового документа края на будущий год обсудили, на достижение каких целей будут направлены бюджетные ассигнования в сельском хозяйстве и лесной отрасли, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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