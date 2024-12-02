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Стоимость билета на «Щелкунчик» в Большом театре стартует от 1250 рублей

Стоимость билета на «Щелкунчик» в Большом театре стартует от 1250 рублей

Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. Подробности о стоимости билетов опубликовала пресс-служба культурного учреждения в своем Telegram-канале.

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