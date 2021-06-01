ЭксклюзивТуризмКарта Винланда: карта-загадкаhttps://x-files Карта Винланда: карта-загадка В середине прошлого века появился миф, связанный с открытием Америки.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСтекло пустыни Интереснейшей археологической находкой является камень скарабея, состоящий из стекла, которое было изготовлено еще до первой цивилизации Египта. Немного позже в той же местности, где был найден вышеописанный артефакт, археологи обнаружили странный участок пустыни, в котором под верхним слоем песка таились стеклянные блоки. Дело в том, что для естественного изготовления стеклянных блоков такой величины необходим мощнейший ядерный взрыв, а может и не ядерный, но точно неизвестный современной науке. Объяснений ученых нет...Юрий ИльиновИмя Христофора Колумба покрыто загадками.. Неизвестно где и когда он родился , неизвестно и место где покоится его прах. Два города претендуют быть местом последнего упокоения великого мореплавателя.Это испанская Севилья и столица Доминиканской республики город Санто-Доминго.СантоДоминго столица одного из двух государств острова Гаити. Гаити -первый американский остров, открытый Колумбом.. Достоверно известно что Колумб умер в Севилье но потом якобы его прах был перевезен в СантоДоминго.Так ли это установить уже очень сложно. На первом фото усыпальница Колумба в СантоДоминго,на втором гроб с прахом мореплавателя в Севилье.Комментировать
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