Бийчанин-рецидивист украл банковскую карту, чтобы купить алкоголь, закуску и сигареты

Злоумышленник посетил более десяти магазинов и потратил свыше восьми тысяч рублей В Бийске молодой человек потерял банковскую карту, вскоре ему начали приходить уведомления о списании средств, и он сразу же обратился в полицию.
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