❗️Портрет погибшего военного корреспондента Александра Федорчака появился в Зале славы крымской журналистики КФУ им.
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❗️Портрет погибшего военного корреспондента Александра Федорчака появился в Зале славы крымской журналистики КФУ им.