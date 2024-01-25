Строительный магазин горит на площадь 2500 "квадратов" под Иркутском

скриншот из видео В иркутском городе Бодайбо, в строительном магазине 25 января разгорелся пожар. Сначала огонь охватил 750 квадратных метров, однако позже распространился на всю территорию маркета в 2500 "квадратов".
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