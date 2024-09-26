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Нутрициолог Алферова предостерегла от жарки на подсолнечном масле

Нутрициолог Алферова предостерегла от жарки на подсолнечном масле

Член ассоциации нутрициологов и специалистов по здоровому питанию Екатерина Алферова рассказала ТСН24, почему стоит избегать использования подсолнечного масла и предложила альтернативы для смазывания сковороды при жарке.

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