Нутрициолог Алферова предостерегла от жарки на подсолнечном масле

Член ассоциации нутрициологов и специалистов по здоровому питанию Екатерина Алферова рассказала ТСН24, почему стоит избегать использования подсолнечного масла и предложила альтернативы для смазывания сковороды при жарке.
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