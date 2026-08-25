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Он признался в 30 убийствах, которых не совершал — и обманул всю Швецию

Он признался в 30 убийствах, которых не совершал — и обманул всю Швецию

Самый страшный серийный убийца в истории Швеции никого не убивал. Стуре Бергвалл провёл в психиатрической клинике больше двадцати лет — и почти всё это время выдавал себя за монстра, признаваясь в убийствах, которых не совершал.

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