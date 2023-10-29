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Шарль Леклер: «Со своей стороны можно сказать, что мы выжали максимум из своей гонки»

Пилот «Феррари», подводя итоги заезда отметил, что вряд ли мог бы выступить лучше. «На старте меня зажали между двумя болидами «Ред Булл», мне было просто некуда деваться.

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