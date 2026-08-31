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Көз башында Татарстанга 27 градуслы җылы һава торышы кайта

Көз башында Татарстанга 27 градуслы җылы һава торышы кайта

Агымдагы атнада Төньяк Атлантикадан килгән циклон йогынтысында Татарстанда температура фонының күтәрелүе көтелә.

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