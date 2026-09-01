Toyota Roomy, Daihatsu Thor и Tanto: модернизация на троих[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Концерн Toyota обновил сразу три модели: модернизации подверглись соплатформенные Toyota Roomy и Daihatsu Thor, а также кей-кар Daihatsu Tanto.
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