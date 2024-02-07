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«Котел начинает вариться»: российские штурмовики загнали ВСУ в «авдеевские норы»

«Котел начинает вариться»: российские штурмовики загнали ВСУ в «авдеевские норы»

В Киеве признают бедственное положение своей группировки в Авдеевке. По сообщениям в украинских соцсетях, бойцы российской армии вошли в город и вот-вот перережут последнюю дорогу, по которой идет снабжение авдеевского гарнизона.

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