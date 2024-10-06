Врач-гериатр дал пожилым людям советы по проведению досуга

Воскресенье, 6 октября. «Крым 24».Утренняя зарядка, плавание, садоводство, забота о домашних животных, посещение спортивных секций и многое другое — все эти занятия помогут разнообразить досуг пожилых людей.
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