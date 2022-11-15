Daily Moscow

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Сергей Старовойтов: Будущее России решится не народным голосованием, а в результате внутриэлитных договоренностей

Сергей Старовойтов: Будущее России решится не народным голосованием, а в результате внутриэлитных договоренностей

Россия на фоне девяти месяцев СВО и желания коалиции «партнеров» зафиксировать промежуточный результат на саммите G20, оказалась на развилке между двумя сценариями будущего, первый из которых предполагает изоляцию, второй - сближение с Западом.

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