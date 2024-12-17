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В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности

В Киргизии объяснили причину освобождения премьера страны от должности

БИШКЕК, 16 дек — РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе президента страны Садыра Жапарова.

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