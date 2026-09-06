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От детской площадки – к первому муралу: Ксения Щендрыгина приехала в Елец для участия в арт-фестивале

От детской площадки – к первому муралу: Ксения Щендрыгина приехала в Елец для участия в арт-фестивале

ЕЛЕЦ, 6 сентября, ФедералПресс. Юная художница из Тульской области Ксения Щендрыгина, чья история привлекла всеобщее внимание и вызвала широкий общественный резонанс, по приглашению команды «Горизонты будущего» приехала в Елец.

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