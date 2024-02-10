Тайна советского молочного коктейля раскрыта: вот так делали пышную пенку

Ларчик, как оказалось, просто открывалсяЛюди "за сорок" хорошо помнят вкусно пахнущие, густые, с изумительной пенкой молочные коктейли, которые можно было купить где угодно: в кафе, специализированных киосках, в буфете.
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