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Букингемский дворец: принц Гарри непричастен к королевской семье

После возвращения в Великобританию принц Гарри и его супруга Меган Маркл не считаются работающими членами королевской семьи и не могут использовать обращения Его и Ее Королевское Высочество.

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