U.S. sanctions 27 Iranian airlines in aviation sector crackdown

The United States has sanctioned 27 Iranian airlines and nine people and companies outside of Iran as it targeted Tehran's aviation sector.
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