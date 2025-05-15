За 12 часов в Екатеринбурге выпало 17,2 мм осадков

Сегодня ночью в Екатеринбурге и многих районах Свердловской области прошли сильные дожди. Как сообщает Уральский гидрометцентр, эпицентром зоны осадков оказалась екатеринбургская метеогорка, где с 22:00 среды до 08:00 четверга выпало 17,2 мм осадков (в Истоке – 8 мм, в Кольцово – 7,4 мм).