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За 12 часов в Екатеринбурге выпало 17,2 мм осадков

За 12 часов в Екатеринбурге выпало 17,2 мм осадков

Сегодня ночью в Екатеринбурге и многих районах Свердловской области прошли сильные дожди. Как сообщает Уральский гидрометцентр, эпицентром зоны осадков оказалась екатеринбургская метеогорка, где с 22:00 среды до 08:00 четверга выпало 17,2 мм осадков (в Истоке – 8 мм, в Кольцово – 7,4 мм).

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