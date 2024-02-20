EFE подтвердило факт гибели россиянина, угнавшего на Украину вертолет Ми-8

Источники издания пояснили, что Гражданская гвардия с самого начала расследовала произошедшее как «сведение счетов», так как убитый получил порядка шести огнестрельных ранений, а затем, по словам очевидцев, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в убийстве, переехала тело.