«Мы делаем всё возможное»: создатели Stellar Blade отреагировали на недосту...

«Мы делаем всё возможное»: создатели Stellar Blade отреагировали на недоступность игры в 130 странах и развеяли опасения фанатов насчёт DenuvoРазработчики из южнокорейской студии Shift Up выступили с официальным заявлением по поводу региональных ограничений ПК-версии своего постапокалиптического экшена Stellar Blade, а также использования игрой защиты Denuvo.