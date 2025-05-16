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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**«Мы делаем всё возможное»: создатели Stellar Blade отреагировали на недосту...

«Мы делаем всё возможное»: создатели Stellar Blade отреагировали на недоступность игры в 130 странах и развеяли опасения фанатов насчёт DenuvoРазработчики из южнокорейской студии Shift Up выступили с официальным заявлением по поводу региональных ограничений ПК-версии своего постапокалиптического экшена Stellar Blade, а также использования игрой защиты Denuvo.

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