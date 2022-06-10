Полиция Приморского края организовала торжественное вручение первых паспортов в преддверии Дня России

В преддверии Дня России в рамках проведения Всероссийской акции «Мы – граждане России» в стенах Управления МВД России по Приморскому краю состоялась церемония вручения паспортов юным приморцам.
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