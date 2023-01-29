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Россиянам напомнили, кто имеет право выйти на трудовую пенсию в 2023 году

Россиянам напомнили, кто имеет право выйти на трудовую пенсию в 2023 году

Замначальника Управления назначения и перерасчета пенсий отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Подмосковью Екатерина Ильина рассказала о том, какие категории граждан имеют право выхода на трудовую пенсию в текущем году.

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