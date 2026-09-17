How Trump's Iran Operation Turned Into A Forever War Authored by Harrison Berger via Responsible Statecraft, As the United States has struggled to secure its four primary objectives in the Iran War - achieving regime change, dismantling long-range ballistic missiles, eliminating nuclear enrichment, and halting Tehran's support for regional proxies - U.
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