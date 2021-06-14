есть ли альтернатива экономическому каннибализму

Разногласия между Украиной и Белоруссией в последние недели переросли в настоящее противостояние. Взаимные обвинения и срыв крупных интеграционных проектов вроде Днепровско-Вислянского водного пути Е-40, запрет на вещание телеканала «Беларусь 24» со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины и другие враждебные действия свидетельствуют лишь об одном — события на постсоветском пространстве развиваются в рамках какой-то особой логики, некой парадигмы, направленной на деструктив.