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есть ли альтернатива экономическому каннибализму

есть ли альтернатива экономическому каннибализму

Разногласия между Украиной и Белоруссией в последние недели переросли в настоящее противостояние. Взаимные обвинения и срыв крупных интеграционных проектов вроде Днепровско-Вислянского водного пути Е-40, запрет на вещание телеканала «Беларусь 24» со стороны Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины и другие враждебные действия свидетельствуют лишь об одном — события на постсоветском пространстве развиваются в рамках какой-то особой логики, некой парадигмы, направленной на деструктив.

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