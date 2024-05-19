Поисковик из Поморья поделился итогами раскопок под Санкт-Петербургом

На Синявинских высотах в Ленинградской области завершились весенние поисковые работы. Участие в поисках павших солдат Великой Отечественной приняли поисковые отряды из Северодвинска и ВельскаОдин из участников поделился итогами раскопок, показал находки и рассказал, что сегодня приводит молодёжь на места страшных и героических событий прошлого.