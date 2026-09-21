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Украина готовится к холодам. Одни требуют дрова, другие Patriot

Украина готовится к холодам. Одни требуют дрова, другие Patriot

На Украине резко подорожали дрова - аж на 80% перед предстоящей зимой, которая будет сложнее прошлой.

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