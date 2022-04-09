Снятие с консервации: чем удивила антикризисная выставка «Мотовесна-2022»

Фото: АвтоВзгляд В Москве открыла свои двери выставка «Мотовесна-2022». Конечно же, на ней сказался нынешний кризис, но, как оказалось, панихиду справлять еще рано.
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