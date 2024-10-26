Неизвестные подменили указ Петра II в архиве

В Российском государственном военно-историческом архиве обнаружена подмена исторического документа – указа императора Петра II, в связи с чем полиция Москвы начала проверку, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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