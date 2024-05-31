ПВО перехватила и уничтожила над Краснодарским краем пять "Нептунов" и 29 БПЛА

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки с применением противокорабельных ракет "Нептун" и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
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