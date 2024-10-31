Защитник ЦСКА Дивеев: когда Акинфеев делает ошибку, мы можем ему пихнуть

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев может критиковать и "пихать" игрокам за глупые ошибки, однако после его ошибок футболисты также могут ему на это указать.
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