Беременная Осадчая засветила отдых с Горбуновым, вызвав ажиотаж: «Может на Мальдивах и дешевле, но…»

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас находится в интересном положении, поделилась кадрами отдыха в Одессе Осадчая является популярной украинской телеведущей и не так давно стало известно, что красотка ждет третьего ребенко.
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас находится в интересном положении, поделилась кадрами отдыха в Одессе Осадчая является популярной украинской телеведущей и не так давно стало известно, что красотка ждет третьего ребенко.
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