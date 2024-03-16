Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу показали кадры уничтожения «Ланцетом» немецкой САУ Panzerhaubitze 2000

Шойгу показали кадры уничтожения «Ланцетом» немецкой САУ Panzerhaubitze 2000

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу об уничтожении немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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