Шойгу показали кадры уничтожения «Ланцетом» немецкой САУ Panzerhaubitze 2000

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу об уничтожении немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
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