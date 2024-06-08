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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Мы просто оказались слишком медленными и не понимаем причин этого»

Леклер остался в недоумении после провала в квалификации в Канаде. Пилот «Феррраи» признал, что у него нет объяснения неудачному выступлению в квалификации к Гран-при в Монреале.

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