Почему порезы бумагой всегда сильно болят

Порезы рук бумагой болят гораздо сильнее, чем порезы острым ножом или стеклом. Ученые называют сразу несколько причин такого эффекта, среди которых структура бумажного листа и даже физиологические особенности наших рук.
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