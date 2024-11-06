Почему порезы бумагой всегда сильно болят

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Порезы рук бумагой болят гораздо сильнее, чем порезы острым ножом или стеклом. Ученые называют сразу несколько причин такого эффекта, среди которых структура бумажного листа и даже физиологические особенности наших рук.