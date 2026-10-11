Кэтрин Макнамара на церемонии закрытия кинофестиваля HollyShorts – 23 августа 2026 года.

23 августа 2026 года Кэтрин Макнамара появилась на церемонии закрытия кинофестиваля HollyShorts в Лос-Анджелесе, демонстрируя изумрудно-зеленый наряд, который сразу же привлек внимание на фоне темного мероприятия.
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