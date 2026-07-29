В Тюмени объявили ЧС из-за рекордного наводнения

Жители Тюмени оказались в заложниках реки Туры. Рыба в ней начала умирать, а вода - ужасно пахнуть. Из этой реки город берет воду для квартир — но ее опасно пить даже после фильтрации, горожане жалуются на сыпь и отравления.
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