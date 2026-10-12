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Регионы России

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Недопоставка нефти через Ормузский пролив вызывает дисбаланс на мировом рынке

Недопоставка нефти через Ормузский пролив вызывает дисбаланс на мировом рынке

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что с Ормузского пролива на мировой рынок по-прежнему не поступает порядка 6-7 миллионов баррелей нефти в сутки.

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