Эксперт разъяснила изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года

Пересчёт доплат к пенсии будет производиться автоматически.Фото: pixabay.com Пенсионеры, получающие социальные доплаты до прожиточного минимума, с 2022 года могут не подавать заявлений на пересчёт, так как он будет производиться автоматически.
Пересчёт доплат к пенсии будет производиться автоматически.Фото: pixabay.com Пенсионеры, получающие социальные доплаты до прожиточного минимума, с 2022 года могут не подавать заявлений на пересчёт, так как он будет производиться автоматически.
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