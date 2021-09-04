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Эксперт разъяснила изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года

Эксперт разъяснила изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года

Пересчёт доплат к пенсии будет производиться автоматически.Фото: pixabay.com Пенсионеры, получающие социальные доплаты до прожиточного минимума, с 2022 года могут не подавать заявлений на пересчёт, так как он будет производиться автоматически.

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