Цифры Warspot: 4 истребителя

Утром 10 марта 1953 года лётчики Ярослав Шрамек и Милан Форст на истребителях МиГ-15 поднялись в воздух с аэродрома на западе Чехословакии, неподалёку от границы с Германией, и отправились на выполнение задания в рамках проходивших учений.