Мировое обозрение

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Цифры Warspot: 4 истребителя

Цифры Warspot: 4 истребителя

Утром 10 марта 1953 года лётчики Ярослав Шрамек и Милан Форст на истребителях МиГ-15 поднялись в воздух с аэродрома на западе Чехословакии, неподалёку от границы с Германией, и отправились на выполнение задания в рамках проходивших учений.

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