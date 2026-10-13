По словам офицера Устинова, СВО в совокупности может продлиться около 10 лет Усовершенствование дронов и качественный скачок в развитии БПЛА кардинально изменили конфликт на Украине, сделали танковые прорывы невозможными, и сейчас от прогресса в производстве беспилотников полностью зависят успехи на поле боя.