«Скорбим с Россией»: участники ВФМ из разных стран шлют слова поддержки

Запущена акция #prayforrussia в знак солидарности с РФ после теракта. Письма и сообщения со словами поддержки в адрес россиян после теракта в Подмосковье шлют участники Всемирного фестиваля молодежи-2024 и представители Национальных подготовительных комитетов.