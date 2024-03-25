«Скорбим с Россией»: участники ВФМ из разных стран шлют слова поддержки

Запущена акция #prayforrussia в знак солидарности с РФ после теракта. Письма и сообщения со словами поддержки в адрес россиян после теракта в Подмосковье шлют участники Всемирного фестиваля молодежи-2024 и представители Национальных подготовительных комитетов.
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