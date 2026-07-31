Матч "Спартак" -"Краснодар" в третьем туре РПЛ начнется на 30 минут раньше

Матч "Спартак" - "Краснодар", который пройдет в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), начнется на 30 минут раньше назначенного времени, в 20:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба столичного клуба.
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