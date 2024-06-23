ВСУ ведут разведку на авдеевском направлении силами необученных мобилизованных

TASS/AP Украинское командование отправляет на линию фронта на авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки, заявил в беседе с ТАСС пленный военный 122-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Жуковский.
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