Тренер «Вашингтона»: Мирошниченко понимает, что его задача — не заменить Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о нападающем Иване Мирошниченко. «Мирошниченко полностью понимает, что его задача — не заменить Овечкина, а просто занять его место в составе.
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