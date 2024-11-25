Гретцки высказался о погоне Овечкина за его рекордом в НХЛ

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о погоне российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за его рекордом по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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